11 декабря 2018 года

Пелядь не добралась до рынков Кызыла

Более 2 тыс. экземпляров пеляди обнаружили сотрудники автоинспекции Республики Тыва в остановленном автомобиле. Между тем добыча этой рыбы в озерах региона сейчас под запретом.

Вечером 9 декабря полицейские на территории Тес-Хемского района остановили для проверки УАЗ-39094.

В прицепе автомобиля инспекторы обнаружили 17 полимерных мешков с пелядью. Всего было найдено 2550 хвостов. Также сотрудники полиции обнаружили 19 рыболовных сетей, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД по Республике Тыва.

Водитель автомобиля оказался жителем города Шагонар. Он рассказал, что рыба и сети принадлежат знакомому, который попросил привезти рыбопродукцию в Кызыл для дальнейшей реализации.

Напомним, что в соответствии с федеральным законодательством на озерах республики с 1 октября по 31 декабря установлен запрет на вылов пеляди.

По факту незаконной перевозки водных биоресурсов проводится проверка.

Fishnews