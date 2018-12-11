11 декабря 2018 года

Норвегия и Гренландия договорились об условиях промысла

Гренландия и Норвегия согласовали квоты вылова в водах друг друга на предстоящий год. Также стороны решили провести совместные исследования морских биоресурсов.

Правительства Норвегии и Гренландии заключили соглашение об условиях промысла на будущий год 7 декабря, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежные СМИ.

Гренландские рыбаки смогут добыть в норвежских водах Баренцева моря 4 тыс. тонн трески, 900 тонн пикши, 500 тонн сайды и, в качестве прилова, еще 300 тонн других видов ВБР.

Норвежцы, в свою очередь, получают возможность выловить 900 тонн палтуса в водах Западной Гренландии и 400 тонн на востоке. За норвежскими рыбаками также сохранится право на добычу 1,2 тыс. тонн трески и небольших объемов других видов, добытых в качестве прилова.

Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве в области изучения морских биоресурсов. В частности, будут проведены совместные исследования популяций северной путассу, трески и других видов.

Fishnews