11 декабря 2018 года

Аквафермеры побеждают рыбаков-любителей в судах

В Курганской области суды принимают решения о наказании граждан за любительский лов на рыбоводных участках без согласия фермеров и хищение объектов аквакультуры. Нарушители несут как административную, так и уголовную ответственность.

О таких решениях сообщило Нижнеобское теруправление Росрыболовства. В ноябре Макушинский райсуд вынес приговор по статье 158 УК РФ (кража) двум жителям Лебяжьевского района за хищение 216 кг объектов аквакультуры – пеляди – с рыбоводного участка на озере Кокшар. Один из подсудимых приговорен к 400 часам обязательных работ, другой – к 1,5 года ограничения свободы. Кроме того, суд взыскал в пользу рыбоводного хозяйства «Логиново» ущерб в размере 21,6 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства.

В том же месяце мировой суд назначил административный штраф в 2 тыс. рублей рыбаку-любителю зав добычу на рыбоводном участке – озере Латышево в Целинном районе. Суд признал рыболова виновным в нарушении правил рыболовства согласно части 2 статьи 8.37 КоАП РФ.

Напомним, в январе Верховный суд России подтвердил право аквафермеров ограничивать доступ рыбаков-любителей на рыбоводные участки. Ранее такую позицию высказало Росрыболовство: любительский и спортивный лов на РВУ возможен только с согласия его пользователя.

Fishnews