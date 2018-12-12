12 декабря 2018 года

Украина попытается продать «Норд» со скидкой

Киевские власти повторно выставили на продажу российский сейнер «Норд». Стартовая цена на судно снижена на 10% по сравнению с предыдущими торгами.

В частности, теперь «Норд» предлагают за 1,43 млн гривен (более 3,5 млн рублей). Торги назначены на 26 декабря, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, сейнер был задержан в Азовском море и отконвоирован в Бердянск 25 марта этого года. Украинский Минюст, сообщая о продаже «Норда», утверждает, что «судно было незаконно захвачено Российской Федерацией. Впоследствии судно было арестовано».

Fishnews