12 декабря 2018 года

Камчатским причалам ищут арендаторов

Нацрыбресурс готов передать в аренду три причала в Петропавловске-Камчатском. Заявки с предложениями по модернизации и улучшению условий эксплуатации гидротехнических сооружений будут приниматься в течение 30 рабочих дней.

ФГБУ «Нацрыбресурс» известило о намерении передать в аренду причалы № 6, 7 и 8, расположенные в Петропавловске-Камчатском, на улице Красинцев, 1. Информация об условиях заключения соглашений была опубликована на сайте учреждения 11 декабря. По новому порядку сдачи в аренду федерального имущества в морских портах заявки от потенциальных арендаторов будут приниматься в течение 30 рабочих дней с даты размещения объявления.

Как сообщили Fishnews в Нацрыбресурсе, срок действия договора аренды объектов составит 49 лет. Размер арендной платы за пользование причалами будет определен на основании отчета независимого оценщика.

Заявки потенциальных арендаторов должны содержать инвестиционные предложения по модернизации объектов, проведению капитального ремонта и улучшению условий эксплуатации гидротехнических сооружений в интересах рыбохозяйственного комплекса. Принимаются также инвестиционные предложения по модернизации инфраструктуры для транспортировки, хранения и дистрибуции рыбной продукции.

В извещении отмечено, что на причалах в приоритетном порядке должны обслуживаться суда рыбопромыслового флота и обеспечиваться перевалка рыбы, рыбопродукции и морепродуктов с судна на берег, включая соответствующие грузы в крупнотоннажных рефрижераторных контейнерах.

Заявки от потенциальных арендаторов принимаются в Нацрыбресурсе по электронной почте nfr@nfr.ru , с нарочным либо любыми другими способами доставки.

Fishnews