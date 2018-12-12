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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору рыбных консервов

Потребителей проконсультировали по выбору консервов

На какие моменты нужно обращать внимание при выборе рыбных консервов, рассказал покупателям Роспотребнадзор. Сейчас среди этой категории товаров нередко попадаются некачественные, отметили в ведомстве.

Консервы – эта одна из групп пищевых продуктов, по которым чаще всего обнаруживаются несоответствия требованиям по физико-химическим показателям, рассказали Fishnews в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, в общем объеме изъятых из реализации консервов на долю рыбных приходится около 10%. В связи с этим федеральная служба опубликовала рекомендации для покупателей.

В ведомстве обратили внимание на то, что потребительская упаковка качественной рыбной продукции должна сопровождаться маркировкой. Она должна содержать сведения о наименовании продукции, наименовании и месте нахождения изготовителя, дате производства, сроке годности, условиях хранения, составе продукции, пищевой ценности, массе нетто. Обязательно на упаковке должен быть единый знак обращения продукции на рынке стран таможенного союза.

Маркировка рыбных консервов должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и не вводить потребителей в заблуждение.

При этом методом выдавливания или несмываемой краской на наружной поверхности банок дополнительно указываются знаки условных обозначений:

– дата производства продукции: число – две цифры (до цифры «9» включительно впереди ставится «0»), месяц – две цифры (до цифры «9» включительно впереди ставится «0»), год – две последние цифры;

– ассортиментный знак (от одного до трех знаков – цифры или буквы, кроме буквы «Р») и номер предприятия-изготовителя (от одного до трех знаков – цифры и буквы) (при наличии);

– номер смены (одна цифра) и индекс рыбной промышленности (буква «Р»).

Знаки условных обозначений даты производства, ассортиментного знака, номера предприятия-изготовителя, номера смены и индекса рыбной промышленности указываются с пробелами в один знак или два знака.

Кроме того, в случае изготовления консервов из мороженой рыбной продукции в маркировке должны быть указаны слова «произведено из мороженого сырья».

В обороте могут находиться рыбные консервы, маркированные национальным знаком соответствия, до истечения срока их годности.

«Важно знать, что в обращении на рынке могут находиться только рыбные консервы, соответствующие требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011).

При обнаружении некачественных рыбных консервов рекомендуем обращаться с жалобами Роспотребнадзор», – подчеркнули в пресс-службе.

Fishnews
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