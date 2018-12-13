13 декабря 2018 года

Россия и Гренландия обсудили условия рыбалки на 2019 год

На двусторонних консультациях, проходивших в Москве, Россия исходила из необходимости сохранить благоприятные условия для российского промысла в рыболовной зоне Гренландии, подчеркнули в Росрыболовстве.

Российско-гренландские консультации о взаимных отношениях в области рыболовства на 2019 г. проходили в Росрыболовстве в период с 10 по 11 декабря. Стороны представили научные данные о состоянии запасов промысловых рыб Баренцева моря, а также обменялись статистическими сведениями о результатах промысла в исключительной экономической зоне РФ в Баренцевом море и в рыболовной зоне Гренландии за 2017 г. и истекший период 2018 г., рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

На встрече также рассматривалось выполнение в нынешнем году протокола договоренностей между РФ и Гренландией по вопросам спутникового слежения за промысловыми судами. Решено продлить срок действия протокола до 31 декабря 2019 г.

«При рассмотрении вопроса о взаимной передаче квот в исключительных экономических зонах сторон на 2019 год российская сторона исходила из необходимости получения максимально возможных объемов квот добычи (вылова) морского окуня у восточного побережья Гренландии и черного палтуса у восточного и западного побережий Гренландии и сохранения благоприятных условий для ведения российского промысла в рыболовной зоне Гренландии», – отметили в пресс-службе.

Достигнутые договоренности зафиксированы в протоколе встречи.

Fishnews