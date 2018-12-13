13 декабря 2018 года

Камчатские рыбоводы почистили берег за рыбаками-любителями

Сотрудники Северо-Восточного филиала Главрыбвода провели субботник на реке Авача. Собрали и на собственном транспорте вывезли мусор, оставленный на берегу местными поклонниками зимней рыбалки.

– Уверен, что каждый рыбак в состоянии убрать хотя бы те несколько метров территории вокруг себя, которые он занимает на водоеме, – отметил и.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений Вишняк.

Каждый пришедший на реку должен понимать, что оставленный мусор – огромная проблема, заявили Fishnews в рыбводе.

Напоминаем, что за оставленный на водоеме мусор частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ и частью 1 статьи 8.42 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере 3-4 тыс. рублей для граждан, 8-12 тыс. рублей для должностных лиц и от 200 до 400 тыс. рублей – для юрлиц.

Fishnews