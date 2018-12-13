13 декабря 2018 года

У таможни остаются вопросы к ремонту судов

Находкинские таможенники заявили о четырех случаях предоставления недостоверных сведений о покупке и ремонте морского транспорта за границей. Размер недополученных таможенных платежей оценили почти в 50 млн рублей.

Претензии у таможенного органа возникли к четырем дальневосточным компаниям. При ввозе морских судов в порт Находка они указали в таможенной декларации недостоверные сведения о стоимости купленных и отремонтированных в иностранных портах плавсредств, а также приобретенных запасных частей и оборудования, сообщили Fishnews в пресс-службе Находкинской таможни.

В результате проведенных проверок доначислено 49,5 млн рублей. Возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

Fishnews