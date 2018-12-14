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Сушеный трепанг не доехал до Китая. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю

Сушеный трепанг не доехал до Китая

Трех иностранцев, пытавшихся вывезти в КНР более 6 кг сушеного трепанга, остановили пограничники в Приморье. По словам задержанных, в качестве «работодателя» выступил их российский приятель.

Иностранных граждан задержали в пункте пропуска Пограничный-автодорожный, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

Ценную контрабанду иностранцы везли под одеждой, - в свертках, примотанных скотчем к ногам. Всего пограничники насчитали свыше 3370 особей сушено-вяленого трепанга. В отношении задержанных возбуждены административные дела по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство).

Fishnews

  • Сушеный трепанг не доехал до Китая. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • Сушеный трепанг не доехал до Китая. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
  • Сушеный трепанг не доехал до Китая. Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю
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