14 декабря 2018 года

Сушеный трепанг не доехал до Китая

Трех иностранцев, пытавшихся вывезти в КНР более 6 кг сушеного трепанга, остановили пограничники в Приморье. По словам задержанных, в качестве «работодателя» выступил их российский приятель.

Иностранных граждан задержали в пункте пропуска Пограничный-автодорожный, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

Ценную контрабанду иностранцы везли под одеждой, - в свертках, примотанных скотчем к ногам. Всего пограничники насчитали свыше 3370 особей сушено-вяленого трепанга. В отношении задержанных возбуждены административные дела по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство).

Fishnews