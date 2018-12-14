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Заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий МАКОЕДОВ

Анатолий Макоедов: Дальнему Востоку нужна надежная стратегия развития лососевого хозяйства

Стратегия развития лососевого хозяйства для Дальневосточного региона должна увязывать в общую систему промысел, переработку и искусственное воспроизводство водных биоресурсов, полагает заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов.

Сегодня в работе лососевого хозяйства отчетливо проявляется отсутствие надежной научной основы, считает куратор рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области.

«На первый взгляд активность в этом плане присутствует. В ноябре прошлого года состоялась представительная научная конференция. В апреле презентовали региональные стратегии промысла тихоокеанских лососей, разработанные рыбохозяйственными НИИ. В мае провели совещание по обсуждению стратегии искусственного воспроизводства водных биоресурсов, в том числе лососеводства. Тем не менее возникает вопрос: если мы говорим о необходимости стратегий промысла и искусственного воспроизводства, почему мы не ставим задачу сформировать единую стратегию развития лососевого хозяйства для всего Дальнего Востока?» – заявил зампред областного правительства в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Такой документ, полагает Анатолий Макоедов, должен отвечать, как государство видит свою роль в качестве собственника водных биоресурсов и какие механизмы управления своей собственностью хочет предложить пользователям – рыбопромышленным предприятиям. Как оно собирается решать проблему реальной доступности тихоокеанских лососей для жителей приморских регионов.

«Все более критичным становится пробел не только в знаниях о дифференциации горбуши по месту происхождения, но и в понимании, как подходить к изучению этого явления, – рассказал о проблемах зампред правительства. – Например, из научных работ, опубликованных в 1980-1990-е годы учеными из московского Института общей генетики, магаданского Института биологических проблем Севера, владивостокского Института биологии моря Российской академии наук и рыбохозяйственного КамчатНИРО, известно, что присутствие сахалинской по рождению горбуши может проявляться в уловах восточного и западного побережий Камчатки, а также материкового побережья Охотского моря. Неожиданные всплески численности нерестовых подходов горбуши в одних районах и резкие спады в других, происходящие в последние годы, настойчиво требуют глубокого научного осмысления. Однако, как показали итоги уже упомянутой всероссийской научной конференции «Современное состояние и перспективы развития лососевого хозяйства на Дальнем Востоке России», состоявшейся год назад на Сахалине, не только отсутствует более-менее системное понимание реального состояния и перспектив, но и подвергается сомнению даже сама необходимость постановки исследовательских задач в этом направлении».

Пора осознать, что применяемые подходы к прогнозированию нерестовых возвратов тихоокеанских лососей не позволяют получать надежные оценки, уверен Анатолий Макоедов. «Например, в Сахалино-Курильском регионе наблюдаемые в последнее десятилетие прогнозные ошибки по рыбопромысловым районам для горбуши и кеты превышают допустимый уровень 30% погрешности в 80% случаев. И в этом не следует усматривать персональную вину какого-то отдельного исследователя или руководителя того или иного института. Хронические просчеты обусловлены целым комплексом причин», – прокомментировал собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

По мнению Анатолия Макоедова, «очевидна необходимость применения новых подходов к прогнозированию, которые не следует отождествлять с небрежно закамуфлированными репликами исчерпавших себя методик 1950-1960-х годов». «Современные методики должны опираться на современные знания и представления в области экологии водных объектов, популяционной биологии тихоокеанских лососей и т. д.», – подчеркнул куратор островного рыбохозяйственного комплекса.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: дальний востоккамчаткаправительствосахалин
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