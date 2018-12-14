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Российские ученые исследовали рыбные запасы в зоне Марокко. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Российские ученые исследовали рыбные запасы Марокко

В рамках межправительственного соглашения специалисты провели две научные экспедиции в зоне Марокко. Для обеспечения работы российских рыбаков ученые собрали данные о состоянии запасов водных биоресурсов.

Экспедиция на принадлежащем АтлантНИРО НИС «Атлантида» проходила в октябре-декабре в соответствии с решениями третьей сессии российско-марокканской смешанной комиссии по рыболовству и двусторонним межправительственным соглашением в области морского рыболовства от 15 марта 2016 г.

Научная группа состояла из 11 человек, в выполнении программы рейса принимали участие марокканские специалисты - акустик и ихтиолог - Национального института рыбохозяйственных исследований Марокко, сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО. Всего выполнено 149 тралений, пройдено с акустическим сопровождением более 4,6 тыс. миль, промерено свыше 46 тыс. экземпляров рыб. Проведен биологический анализ более 3,2 тыс. экземпляров рыб, для определения возраста отобрано около 1,5 тыс. проб.

Исследователи собрали данные по распределению молоди европейской сардины, восточной скумбрии, европейской и западноафриканской ставрид и выполнили предварительный расчет индексов численности пополнения этих видов. Полученные результаты будут использованы для прогноза ОДУ и объемов возможного вылова, разработки рекомендаций по регулированию и развитию российского рыболовства, защиты интересов российского промысла в рамках международного сотрудничества России в области рыбного хозяйства.

Кроме того, 4 декабря завершился рейс двух научных наблюдателей АтлантНИРО на борту промыслового судна «Александр Мироненко» компании «Таурус». Рейс проходил с 8 августа в рыболовной зоне Марокко. Исследователи собрали данные по величине уловов, видовому составу, размерно-весовой структуре, биологическим характеристикам и среде обитания облавливаемых биоресурсов в интересах российского рыболовства. Промысловая обстановка в рыболовной зоне Марокко в период наблюдений в целом была благоприятной. Основу сырьевой базы промысла составляла разноразмерная восточная скумбрия с приловом европейской и западноафриканской ставрид. С начала второй декады ноября основу уловов составляла европейская сардина. В октябре отмечалась высокая производительность судов на промысле скумбрии.

Fishnews

  • Российские ученые исследовали рыбные запасы в зоне Марокко. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Российские ученые исследовали рыбные запасы в зоне Марокко. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Российские ученые исследовали рыбные запасы в зоне Марокко. Фото пресс-службы АтлантНИРО
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