17 декабря 2018 года

Не «добил» опасные продукты – заплати штраф

Госдума рассмотрит законопроект, вводящий административную ответственность за нарушения в сфере обеспечения качества продуктов. Наказание предусмотрено для владельцев, которые не испортят опасный товар окончательно в присутствии инспектора.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях предложила Самарская губернская дума.

«Невыполнение в присутствии представителя органа государственного надзора владельцем пищевых продуктов, материалов и изделий, который не может подтвердить их происхождение, имеющих явные признаки недоброкачественности и представляющих в связи с этим непосредственную угрозу жизни и здоровью человека, обязанности по изменению их свойств любым доступным и надежным способом, исключающим возможность их дальнейшего использования по назначению, - влечет наложение административного штрафа», - говорится в законопроекте.

Авторы инициативы обращают внимание, что по закону явно некачественные и опасные продукты подлежат утилизации или уничтожению без экспертизы. А до утилизации или уничтожения таких товаров владелец должен немедленно изменить их свойства, чтобы исключить возможность использования по назначению. Однако за неисполнение этой обязанности ответственность не предусмотрена, отмечают в пояснительной записке.

Как сообщает корреспондент Fishnews, граждан предлагается штрафовать на сумму от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Штраф для должностных лиц будет составлять от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Предполагается, что составлять протоколы и рассматривать такие дела будут сотрудники ветеринарного и санитарно-эпидемиологического надзора.

Fishnews