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Делегаты 16-й сессии российско-белорусской смешанной комиссии обсудили вопросы квот, рыбоохраны, зарыбления трансграничных водоемов и другие виды сотрудничества на 2019 г. Фото пресс-службы Западно-байкальского теруправления ФАР

Россия и Белоруссия продолжат «рыбное» взаимодействие

Очередная сессия российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства прошла в Сочи. Стороны обсудили вопросы квот, рыбоохраны, зарыбления трансграничных водоемов и другие виды сотрудничества.

Российскую делегацию возглавила заместитель руководителя Росрыболовства Яна Багрова, белорусскую – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Игорь Брыло. В работе 16-й сессии приняли участие главы теруправлений федерального агентства, представители науки и рыбопромышленных предприятий.

Делегаты обменялись статистической информацией об освоении квот в исключительной экономической зоне РФ в Балтийском и Баренцевом морях. Также проанализировали результаты рыбоохранных мероприятий на пресноводных объектах и прилегающих к ним территориях обоих государств, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По информации Северо-Западного теруправления, в рамках межправительственного соглашения сотрудники рыбоохраны Псковской области СЗТУ и белорусские инспекторы в этом году провели 3 совместных и 4 согласованных рейда. Они выявили 23 нарушения правил рыболовства на реке Уща, озерах Островито, Ордово, Синьща и Донское в Невельском районе.

Кроме того, в 2018 г. стороны совместно зарыбляли трансграничные водоемы молодью щуки и судака.

По итогам сессии решено продолжить совместные контрольно-надзорные мероприятия, зарыбления трансграничных водоемов, а также регулярный обмен информацией о нарушителях. Члены комиссии рассмотрели и одобрили планы взаимодействия белорусской государственной инспекции охраны животного и растительного мира с Московско-Окским и Северо-Западным теруправлениями Росрыболовства на 2019-2021 гг.

Участники встречи также обсудили планы дальнейшего сотрудничества по регулированию и эксплуатации рыбных запасов, развитию аквакультуры и технологий рыбопереработки. Российская сторона рассмотрела объемы выделения водных биоресурсов в национальных водах Баренцева и Балтийского морей для белорусских рыбаков на 2019 г.

Делегаты согласовали меры регулирования промысла в трансграничных водоемах и программу совместных исследований ВБР. Также решено продолжить сотрудничество в сфере науки, образования и подготовки специализированных кадров.

По итогам сессии подписан протокол. Намечено проведение 17-й сессии комиссии в Белоруссии в 2019 г.

Fishnews

  • Делегаты 16-й сессии российско-белорусской смешанной комиссии обсудили вопросы квот, рыбоохраны, зарыбления трансграничных водоемов и другие виды сотрудничества на 2019 г. Фото пресс-службы Западно-байкальского теруправления ФАР
  • Делегаты 16-й сессии обсудили вопросы квот, рыбоохраны, зарыбления трансграничных водоемов и другие виды сотрудничества. Фото пресс-службы Западно-Балтийского теруправления ФАР
  • Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь БРЫЛО, российскую делегацию - заместитель руководителя Росрыболовства Яна БАГРОВА. Фото пресс-службы Росрыболовства
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