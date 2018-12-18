18 декабря 2018 года

Дагестанские Огни осветили возможности для рыбного бизнеса

В городе Дагестанские Огни создана территория опережающего социально-экономического развития. На этой ТОР (ТОСЭР), в частности, планируют построить рыбоводческое хозяйство и предприятие по рыбопереработке.

В соответствии с постановлением Правительства РФ, резидент ТОР в течение первого года после включения в соответствующий реестр должен вложить в свой инвестпроект не менее 2,5 млн рублей. Также резиденту нужно создать не менее 10 постоянных рабочих мест.

Определены виды экономической деятельности, при которых в Дагестанских Огнях действует особый правовой режим предпринимательства. В список вошли рыболовство и рыбоводство, а также производство пищевых продуктов, сообщает корреспондент Fishnews.

Как отметили в пресс-службе правительства, уже заключены соглашения о реализации 15 инвестиционных проектов. В их числе - строительство рыбоводческого хозяйства, предприятия по рыбопереработке.

Fishnews