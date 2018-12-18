18 декабря 2018 года

Югра оставит без субсидий нерадивых рыбопереработчиков

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре планируют отказывать в субсидиях рыбопереработчикам, у которых выявят зараженную продукцию. Такие предприятия не получат средства поддержки либо будут обязаны их вернуть.

«Рыбные» вопросы рассмотрели на заседании региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Решено проводить совместные рейды рыбоохраны и полиции для выявления фактов нелегальной торговли уловами. Также планируют бороться с продажей браконьерской рыбы через СМИ и интернет. К этой работе привлекут муниципальные образования и общественные организации.

Кроме этого, предлагается внести изменения в государственную программу ХМАО – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», сообщили Fishnews в Нижнеобском теруправлении Росрыболовства. Для переработчиков рыбной продукции хотят расширить перечень оснований для отказа в предоставлении субсидии либо ее возврата. Дополнительным основанием станет выявление у претендента зараженного товара контрольно-надзорными органами.

Fishnews