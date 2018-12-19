19 декабря 2018 года

Инвестор из КНР собирается организовать судоремонт на Камчатке

На берегу Авачинской губы в Камчатском крае шанхайская морская научно-техническая компания «Чжумпу» намерена построить современный судоремонтный завод.

Соответствующее соглашение китайский инвестор подписал с Корпорацией развития Камчатского края. Компания готова приступить к строительству в течение года, сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития.

По информации министерства, после возведения завода планируется сформировать промышленную зону, включающую складские помещения и перерабатывающее предприятие. Объем инвестиций и количество рабочих мест уточнят в ходе подготовки предпроектной документации.

Ожидается, что корпорация поможет китайским предпринимателям «интегрироваться в краевую экономику» и будет «содействовать в реализации на территории Петропавловска-Камчатского инвестиционной инициативы».

Fishnews