Инвестор из КНР собирается организовать судоремонт на Камчатке
На берегу Авачинской губы в Камчатском крае шанхайская морская научно-техническая компания «Чжумпу» намерена построить современный судоремонтный завод.
Соответствующее соглашение китайский инвестор подписал с Корпорацией развития Камчатского края. Компания готова приступить к строительству в течение года, сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития.
По информации министерства, после возведения завода планируется сформировать промышленную зону, включающую складские помещения и перерабатывающее предприятие. Объем инвестиций и количество рабочих мест уточнят в ходе подготовки предпроектной документации.
Ожидается, что корпорация поможет китайским предпринимателям «интегрироваться в краевую экономику» и будет «содействовать в реализации на территории Петропавловска-Камчатского инвестиционной инициативы».
Fishnews