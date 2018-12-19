19 декабря 2018 года

КМНС Хабаровского края пожаловались губернатору на объемы рыбы

На встрече с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом представители коренных малочисленных народов рассказали, что не могут в достаточных объемах добывать лососей и частиковые виды рыб.

Вопросы традиционного рыболовства лососей обсуждались на встрече, которую глава Хабаровского края Сергей Фургал провел с представителями коренных малочисленных народов. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Отмечено, что вопрос с доступом КМНС к рыбным ресурсам уже не первый год вызывает социальную напряженность. «Со слов местных жителей, десятки компаний по всему краю, ведущих промышленную добычу, вопреки всем правилам перегораживают устья, ограничивая нерест», - говорится в пресс-релизе.

«Какой район не возьми, ситуация везде одинаковая. К примеру, на реке Охота стоят сразу 19 предприятий. И все вылавливают рыбу в устье. В итоге реки пустые, рыба не может нормально отнереститься. Коренные жители не в состоянии наловить даже для зимних заготовок. И сколько мы не бьем тревогу, вопрос так и не решается», - приводятся слова председателя правления Охотского отделения Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Андрея Андреева.

Сообщается, что была поднята и проблема добычи частиковых видов рыб. Здесь представители коренных народов также посетовали на выделяемые объемы вылова.

Сергей Фургал поручил краевому комитету рыбного хозяйства подготовить полную информацию о промышленной добыче рыбы. «Что касается лова частиковых пород, губернатор сразу дал понять: объемы перераспределят в пользу людей. По лососевым ситуация более сложная и требует глубокого анализа. Властям необходимо время, чтобы отделить настоящих производителей рыбной продукции от тех фирм, что ведут добычу ради быстрой наживы, при этом нарушая законодательство», - сообщили в пресс-службе.

«Мы постараемся сделать так, чтобы вы ловили столько, сколько необходимо для традиционного рациона», - пообещал губернатор представителям КМНС.

Сообщается также, что он предложил запретить промышленный лов летней кеты, а добычу осенней сократить до размеров, необходимых для полноценного восполнения популяции лососевых.

Организация традиционного рыболовства – один из непростых вопросов. Граждане из числа КМНС жалуются на недоступность рыбных ресурсов, однако обратная сторона медали – злоупотребления под прикрытием традиционного лова. Эти проблемы характерны не только для Хабаровского края и добычи лососевых на Амуре, но и для других регионов Дальнего Востока.

Fishnews