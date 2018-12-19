19 декабря 2018 года

Сроки экологической экспертизы сократят

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в экологическое законодательство. В частности, сроки прохождения государственной экологической экспертизы уменьшат с трех до двух месяцев.

Полное название принятого документа – «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ», сообщает корреспондент Fishnews.

Как отметил председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов, закон направлен на исполнение двух поручений президента по итогам заседания Госсовета 27 декабря 2016 г.

«Эти поручения «зависли» на долгое время, практически на два года, в Правительстве РФ, - сказал Владимир Бурматов. - Мы неоднократно фиксировали это и требовали ускорить. И вот сегодня эти поручения исполняются депутатами Госдумы, это наши поправки, которые внесены в законодательство. Мы сокращаем срок проведения экологической экспертизы с трех до двух месяцев, поскольку сейчас она занимает не дольше двух месяцев по факту, а все остальное – это искусственное затягивание времени и коррупционная кормушка отдельных чиновников. Мы убираем эту коррупционную составляющую – это позиция и наша, и Росприроднадзора, и Минприроды».

Кроме того, закон вводит переходные положения по проведению ГЭЭ и получению комплексных экологических разрешений для объектов капитального строительства в связи со вступлением в действие с 1 января 2019 г. поправок в закон «Об экологической экспертизе».

Fishnews