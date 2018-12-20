20 декабря 2018 года

Южная Корея хочет делать больше рыбных пирогов

Власти Республики Корея намерены удвоить к 2030 г. внутренний рынок традиционного рыбного блюда омук. Предполагается, что это приведет к росту занятости населения и простимулирует малый и средний бизнес.

Омук - популярная уличная еда в Южной Корее, сообщает корреспондент Fishnews. Это блюдо готовят на основе теста из перемолотой белой рыбы, а также картофельного крахмала, сахара, овощей и других ингредиентов.

С 2007 по 2016 гг. количество людей, занятых в индустрии производства омука, выросло на 73% - с 6,5 тыс. до 11,3 тыс. человек, пишет Yonhap News. Производством и продажей блюда занимается малый и средний бизнес, поддержка которого - один из приоритетов экономической политики правительства. Омук завоевывает признание и за пределами Южной Кореи: в 2008-2017 гг. его экспорт в стоимостном выражении вырос с 22 млн до 57 млн долларов.

Поэтому южнокорейское Министерство морских дел и рыболовства намерено удвоить внутренний рынок омука. Предполагается, что к 2030 г. его будут реализовывать примерно на 1,8 млрд долларов.

В качестве мер продвижения чиновники предлагают научные исследования по улучшению гастрономических качеств блюда, мероприятия по его популяризации, а также помощь непосредственно производителям омука – как консультативную, так и финансовую.

Fishnews