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Промысел азовской хамсы. Фото пресс-службы Росрыболовства

По хамсе дают невеселый прогноз

К 17 декабря рыбаки освоили примерно 43,4 тыс. тонн азовской хамсы – на 10,2 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. По мнению ученых, из-за уменьшения запасов показатели нельзя будет исправить увеличением промысловых усилий и количества судов.

Куда пошла рыба

В декабре азовская хамса определяется со своим местом зимовки и перестает активно мигрировать вдоль берега в более теплые воды. Для рыбаков декабрь – это время штормов, когда по погодным условиям суда могут простаивать от 13 до 19 суток. Однако при хорошем состоянии запасов месяц традиционно продуктивен.

По информации Азовского НИИ рыбного хозяйства, Черное море к 15 декабря уже достаточно охладилось. Температура поверхностного слоя воды во всей северо-западной и даже всей западной части моря опустилась ниже 12°С. Теплыми (более 13°С) остаются только воды восточного побережья.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, черноморская хамса сконцентрировалась у берегов Турции восточнее мыса Инджебурун и Синопской бухты, где ее интенсивно облавливает турецкий флот. А азовская хамса вполне комфортно чувствует себя рядом с Азовским морем — на Анапской банке - и стимула к активному движению на юг пока не имеет.

Косяки азовской хамсы, которые начали свое движение в юго-восточном направлении в первой пятидневке декабря, оказались незначительными по биомассе и были за два-три дня полностью обловлены в районе от Новороссийска до Бетты. Часть судов 5-7 декабря оставалась в районе Геленджик – Архипо-Осиповка, но основой их уловов была уже разноразмерная черноморская ставрида.

Основной флот вернулся на Анапскую банку и облавливал хамсу и ставриду в районе Анапа – Большой Утриш и Малый Утриш – Широкая балка вплоть до 11-12 декабря.

В институте отметили, что штормы не только останавливают работу флота, но и тревожат хамсу, не давая ей «улечься» на зимовку в одном месте. Так, шторм 11-12 декабря вызвал перемещения глубинных холодных слоев воды. Это заставило хамсу подняться на поверхность в районе Анапской банки, прижаться к узкой береговой зоне в районе мыса Большой Утриш и перемещаться вдоль берега мимо Цемесской бухты в сторону Геленджика. Скопления уже полностью покинули район северо-восточнее Анапы и он утратил свое значение вплоть до обратного хода остатков хамсы в Азовское море в марте.

Послештормовые перемещения рыб показали, что весь ресурс хамсы находится в одном районе Черного моря – у Анапской банки, и доступен для облова. Это позволяет существенно уточнить прогноз последующего путины, подчеркнули в АзНИИРХ.

Наука советует переключаться на тюльку

Пока за зимнюю путину добыто чуть более 11 тыс. тонн. На отчетную дату 2017 г. – 17,76 тыс. тонн.

По мнению ученых, объемы добычи нынешней путины отражают реальное снижение величины запаса. Показатели вылова уже невозможно просто компенсировать увеличением промыслового усилия даже с учетом оптимального для логистики доставки уловов расположения основных скоплений, отсутствия разреженности скоплений в начале путины и вступления в путину новых «игроков», считают специалисты.

Все более очевидным становится снижение объемов добычи от начала к середине путины и нарастание отставания в сравнении с уровнем прошлого года, отмечают ученые. Предполагается, что до конца декабря будут увеличиваться колебания показателей эффективности работы судов и нестабильность уловов. По прогнозу института, промысловая обстановка будет вялотекущей вплоть до охлаждения поверхностного слоя воды до 10°С, после чего поиск промыслово-значимых скоплений хамсы будет затруднен.

Специалисты рекомендуют судовладельцам планировать перебазирование части судов в Азовское море для участия в путине тюльки. Ее запасы значительно больше по сравнению с хамсой.

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