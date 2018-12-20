20 декабря 2018 года

Для рыбоводства в федеральных лесах прописали ставки

Правительство определило ставки платы за лесные участки, находящиеся в федеральной собственности, при ведении товарной аквакультуры (рыбоводства). Расценки установлены для 82 регионов.

Изменения внесены в таблицу 9, утвержденную постановлением Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310. Она содержит ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, при ведении сельского хозяйства. Теперь кроме расценок на аренду земель для сенокошения, выпаса и пчеловодства в документе появились аналогичные позиции по товарной аквакультуре (рыбоводству).

Такие изменения внесены для всех субъектов Федерации в таблице – Адыгеи, Алтая, Башкортостана, Бурятии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Карелии, Коми, Крыма, Марий Эл, Мордовии, Якутии, Северной Осетии, Татарстана, Тывы, Удмуртии, Хакасии, Чечни, Чувашии, Алтайского края, Забайкальского края, Камчатки, Кубани, Красноярского края, Пермского края, Приморья, Ставрополья, Хабаровского края, Амурской, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областей, ЕАО, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, суммы за гектар различаются в зависимости от региона.

Также таблицу дополнили поправками: какие коэффициенты применяются к ставкам в отношении эксплуатационных, защитных и других видов лесов.

Fishnews