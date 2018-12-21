21 декабря 2018 года

Три рыбы «выплыли» из Красной книги Прикамья

В Пермском крае подготовили второе издание региональной Красной книги. Из нее вывели три вида рыб: белоперого пескаря, русскую быстрянку и обыкновенного подкаменщика.

Красные книги субъектов переиздаются раз в 10 лет. В декабре 2008 г. была подготовлена и издана первая в истории Пермского края Красная книга. Она включала 171 редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид животного и растительного мира.

За последние 10 лет состояние природной среды края улучшилось, из документа удалось вывести несколько видов. В частности, Красную книгу покинули белоперый пескарь, русская быстрянка, обыкновенный подкаменщик, сообщили Fishnews в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Во второе издание внесли 144 редких и находящихся под угрозой исчезновения вида животных, растений и грибов.

Fishnews