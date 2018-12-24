24 декабря 2018 года

Размер ущерба ВБР определит правительство

Правительство одобрило законопроект, уточняющий порядок возмещения вреда, причиненного водным биологическим ресурсам. Поправки разграничивают полномочия органов власти по расчету суммы ущерба.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Действующим законодательством порядок утверждения такс для исчисления размера причиненного водным биоресурсам вреда не урегулирован, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Законопроект предполагает закрепление за правительством полномочий по утверждению таких такс. Кроме того, правительство будет устанавливать размер и порядок определения крупного ущерба, причиненного водным биоресурсам.

Утверждать методики исчисления размера причиненного вреда будет Минсельхоз.

Ранее законопроект был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Fishnews