Размер ущерба ВБР определит правительство
Правительство одобрило законопроект, уточняющий порядок возмещения вреда, причиненного водным биологическим ресурсам. Поправки разграничивают полномочия органов власти по расчету суммы ущерба.
Изменения предлагается внести в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Действующим законодательством порядок утверждения такс для исчисления размера причиненного водным биоресурсам вреда не урегулирован, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.
Законопроект предполагает закрепление за правительством полномочий по утверждению таких такс. Кроме того, правительство будет устанавливать размер и порядок определения крупного ущерба, причиненного водным биоресурсам.
Утверждать методики исчисления размера причиненного вреда будет Минсельхоз.
Ранее законопроект был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.
Fishnews