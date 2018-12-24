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Под особый контроль попадают традиционные места зимней рыбалки. Фото пресс-службы Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю

Камчадалам напоминают о правилах безопасной рыбалки

В Камчатском крае стартовал второй этап профилактической акции «Безопасный лед», он продлится до 30 декабря. Под особый контроль попадают традиционные места зимней рыбалки.

Сотрудники МЧС, правоохранители, представители органов местного самоуправления и общественники рассказывают гражданам о правилах безопасного поведения на водных объектах зимой.

По словам начальника Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю Андрея Лысова, профилактические мероприятия направлены на выявление несанкционированных ледовых переправ, на предотвращение провалов под лед людей и техники.

«Комплексный подход позволяет охватить максимальное количество водоемов и мест массового выхода людей на лед. Под особый контроль попадают традиционные места зимней рыбалки, самодельные переправы, прибрежные территории у населенных пунктов», – сообщили Fishnews в пресс-службе центра.

Спасатели напоминают, что для пешей переправы одного человека безопасным считается лед толщиной не менее 10 см. Организованные пешие переправы безопасны при толщине льда 15 см и более. Легковые автомобили могут выезжать на лед при его толщине более 35 см и только в местах санкционированных ледовых переправ.

Непрочный лед – молочно-мутный или серый, с пористой структурой. Такой лед проваливается без предупреждающего потрескивания.

Лед, покрытый снегом, не только маскирует полыньи, но и замедляет рост ледяного покрова.

Лед более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах, над тинистым и торфяным дном, у болотистых берегов, в местах выхода подводных ключей, под мостами, в узких протоках, вблизи мест сброса в водоемы теплых вод промышленных и коммунальных предприятий.

Опасность представляют полыньи, проруби, трещины, лунки, покрытые тонким слоем льда. Этот лед легко проламывается, и человек неожиданно может оказаться в холодной воде.

Специалисты напоминают, что 10-15 минут пребывания в ледяной воде смертельно опасны для человеческой жизни.

Если вы провалились под лед:

- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.

- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.

- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край полыньи и забросить одну, а потом и другую ногу на лед.

- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.

- Ползите в ту сторону, откуда пришли.

Fishnews
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