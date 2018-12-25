25 декабря 2018 года

Росрыболовство подписало приказы о распределении квот

Приказы о распределении квот вылова по пользователям на 2019 г. подписаны, сообщили в Росрыболовстве. В ведомстве пообещали, что разрешения на добычу будут выданы в кратчайшие сроки.

В соответствии с регламентом, приказы по пользователям ежегодно выходят до 25 декабря, подчеркнули в Федеральном агентстве по рыболовству.

Отмечено, что приказы подписаны по всем основным рыбохозяйственным бассейнам - Дальневосточному, Северному, Западному, а также Волжско-Каспийскому бассейну, в том числе для пресноводных объектов. Закреплены объемы для промышленного и прибрежного рыболовства.

Территориальные управления Росрыболовства в кратчайшие сроки оформят и выдадут разрешения на добычу – в течение двух-трех дней с момента обращения компании, пообещали в ФАР.

На новогодние праздники будут организованы дежурства, чтобы обеспечить оперативное получение промысловых билетов и сертификатов происхождения продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

Напомним, что отраслевые ассоциации ранее сообщили об угрозах для начала осуществления промысла в 2019 г. в связи с поздним выходом приказа по квотам. На убытки, которые могут понести рыбаки, указала Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ).

Приказы для Дальневосточного и Северного бассейнов смотрите в прикрепленных файлах.

Fishnews