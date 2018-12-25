25 декабря 2018 года

Сельской администрации запретили диктовать правила рыбалки

В Хабаровском крае жителей и гостей села Венюково избавили от неправомерных ограничений в области любительского рыболовства. Положения постановления местной администрации отменили по протесту прокурора.

Прокуратура Вяземского района установила, что администрация сельского поселения в сентябре издала постановление «Об определении места массового отдыха и любительского лова рыбы». Документ устанавливал временные ограничения для лова рыбы на территории Венюково.

Между тем такие ограничения может устанавливать исключительно федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства, обратили внимание в прокуратуре.

Кроме того, в этом муниципальном правовом акте выявили коррупциогенный фактор: граждан обязывали получать от погранслужбы разрешения на рыбалку, рассказали Fishnews в пресс-службе надзорного ведомства.

Так как установление правил пограничного режима к компетенции органов местного самоуправления не относится, районный прокурор на постановление принес протест. По результатам его рассмотрения незаконные нормы правового акта отменили.

Fishnews