25 декабря 2018 года

Беспечные рыболовы открыли печальный счет

За несколько дней в Хабаровском и Приморском краях зарегистрировали в общей сложности пять случаев провала людей под лед со смертельным исходом. Сотрудники МЧС призывают соблюдать правила безопасности и внимательно выбирать места для рыбалки и отдыха.

Спасатели обращают внимание, что в этом году лед застывает позже обычного. При этом его толщина на разных местах рек и озер неодинакова, могут сохраняться промоины, особенно в местах сброса теплых вод, сильного течения.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России, только за прошлую неделю на водоемах Приморского и Хабаровского краев произошло пять несчастных случаев. Так, 22 декабря в Тернейском районе Приморья на реке Джигитовка под лед провалился рыбак. При обследовании реки спасатели обнаружили мопед и в 50 м ниже по течению - тело мужчины. Его не унесло течением только потому, что зацепило за кромку льда.

Вечером 23 декабря спасателям Приморья сообщили, что на реке Раздольная ушел под воду автомобиль с водителем и пассажирами. Погиб 7-летний ребенок. В этот же день в Ольгинском районе на озере Девятое возле села Веселый Яр под лед провалился еще один автомобиль. Водитель выплыть не смог.

В Комсомольском районе Хабаровского края ищут мужчину на реке Гур. По информации полиции, пропавший выехал на снегоходе вверх по реке и, предположительно, провалился под лед в 4 км от поселка Кенай. Спасатели ведут поиски вдоль русла, проводят осмотр дна с помощью выпиленных майн (прорубей).

За декабрь это уже второй случай в регионе, когда под лед ушло транспортное средство с людьми. Ранее на Амуре возле поселка Троицкое провалился автомобиль с мужчиной и малолетним ребенком. Во время поисково-спасательной операции с помощью металлоискателя, эхолота и водолазных работ обследовали около 50 тыс. кв м дна и акватории, но обнаружить машину не удалось.

Спасатели напоминают: чтобы избежать несчастных случаев, необходимо соблюдать меры личной безопасности, не оставлять детей без присмотра вблизи водных объектов, не передвигаться по льду в темное время суток и в условиях плохой видимости. Пересекать водоемы можно только по оборудованным ледовым переправам после их официального открытия и в соответствии с требованиями требования информационных знаков.

Fishnews