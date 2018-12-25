25 декабря 2018 года

Чем грозит современное топливо судовым двигателям?

24 января во Владивостоке пройдет семинар для технического персонала судоходных и рыбодобывающих компаний. Специалисты «Альфа Лаваль» расскажут о специфике использования современного топлива для морских дизелей.

Необходимость снижения расходов на топливо – проблема одинаково актуальная как для судоходных, так и для рыболовных компаний. Но перевод флота на использование низкосернистого топлива вызывает новые вопросы с его подготовкой перед подачей в двигатель. И связано это в первую очередь с современной технологией получения топлива и стандартами к его качеству, которые значительно ниже требований, необходимых для нормальной работы судовых двигателей.

Знание этих особенностей является жизненно важным, ведь от бесперебойной работы двигателя в море зависит безопасность судна и всего экипажа. И все это предъявляет повышенные требования к компетентности технического персонала.

Специально для этой аудитории специалисты компании «Альфа Лаваль» совместно с Морским государственным университетом имени адмирала Г.И. Невельского проведут во Владивостоке семинар «Использование современных топлив для морских дизелей. Влияние новых стандартов и морского законодательства». Докладчик – директор подразделения Морского оборудования АО «Альфа Лаваль Поток» Алексей Сёмкин.

Мероприятие пройдет 24 января 2019 г. в главном корпусе МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, аудитория 241, с 10:00 до 13:00. Регистрация участников – с 09:30.

Участие в семинаре бесплатное.

Организационные вопросы можно согласовать по тел. +7 (914) 675-33-68 или по электронной почте alexander.malkov@alfalaval.com .

Информационный партнер мероприятия – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

На правах рекламы