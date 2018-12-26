26 декабря 2018 года

Пережить зиму россиянам поможет рыба

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации о правильном питании зимой. В частности, гражданам советуют есть жирную рыбу, содержащую кислоты омега-3.

В федеральной службе обратили внимание, что понижение температуры ведет к увеличению энергозатрат организма, для которого требуется более калорийная пища. К таким продуктам относятся жирная рыба (содержащая омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты), растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное), зерновые продукты, овощи, свежая зелень, фрукты и орехи, рассказали Fishnews в пресс-службе Роспотребнадзора.

Польза для здоровья кислот омега-3 хорошо известна. В числе их основных источников – жирная морская рыба, рыбий жир и морепродукты.

Fishnews

