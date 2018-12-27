27 декабря 2018 года

Не все рыбацкие советы легальны

Описание способов ловли «краснокнижных» рыб обнаружили в интернете сотрудники прокуратуры Воронежской области. Надзорное ведомство требует признать эту информацию запрещенной.

Прокуратура Бутурлиновского района в ходе мониторинга обнаружила три сайта, содержащих описание способов добычи стерляди и волжского судака (берша). Оба вида рыб занесены в Красные книги – федеральную и региональную.

Районный прокурор направил в суд три исковых заявления о признании размещенной на этих сайтах информации запрещенной на территории РФ, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре обратили внимание, что в соответствии со статьей 8.35 КоАП РФ ответственность предусмотрена не только за уничтожение «краснокнижных», но и за действия либо бездействие, которые могут привести к их гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания. Штраф для граждан составляет 2-5 тыс. рублей, для должностных лиц – 15-20 тыс. рублей, для юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Fishnews