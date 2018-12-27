27 декабря 2018 года

Российский вылов приближается к 5 миллионам

К 26 декабря отечественные компании добыли 4,96 млн тонн водных биоресурсов, на 5,4% превысив уровень прошлого года. Прибавки - на Дальнем Востоке, Северном и Западном бассейнах.

В Дальневосточном бассейне объем добычи достиг 3,42 млн тонн. Это 11,5% больше, чем на отчетную дату 2017 г. Промысел минтая принес 1,67 млн тонн, что ниже прошлогоднего уровня на 42,7 тыс. тонн. Вылов трески составил 122 тыс. тонн (+20,6 тыс. тонн). Тихоокеанских лососей поймано 676 тыс. тонн (+324,75 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне выловили 574,4 тыс. тонн ВБР, показатель за отчетный период прошлого года превышен на 2,5%. Прибавку обеспечила, в частности, добыча мойвы - 66 тыс. тонн. Однако ниже уровня 2017 г. уловы трески (339 тыс. тонн, -52 тыс. тонн) и пикши (89,4 тыс. тонн, -14 тыс. тонн).

Рыбаки Западного бассейна освоили 79,28 тыс. тонн, что на 7,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Вылов шпрота вырос до 40,3 тыс. тонн (+2,9 тыс. тонн). Балтийской сельди добыли 23,9 тыс. тонн, прибавка составила 1,7 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне поймано 72,7 тыс. тонн, что ниже уровня 2017 г. на 17,7%. Хамсы добыли 34,7 тыс. тонн (-13,9 тыс. тонн), шпрота - 13,7 тыс. тонн (-1 тыс. тонн), тюльки - 3,4 тыс. тонн (-2 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне добыли 66,7 тыс. тонн, это на 7,2% меньше, чем на отчетную дату прошлого года. Промысел мелкого и крупного частика принес 29,25 тыс. тонн (-3,44 тыс. тонн).

Российский вылов в зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана составил 696,7 тыс. тонн. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период 2017 г.

Fishnews