28 декабря 2018 года

Хабаровский край подвел итоги «красной» путины

В этом году во всех промысловых районах Хабаровского края добыли почти 44 тыс. тонн тихоокеанских лососей - 47,8% от рекомендуемого объема. В предыдущем четном году уловы были почти вдвое больше.

Рыбопромышленные предприятия региона освоили 40,84 тыс. тонн лососей, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства. «Традиционные» уловы коренных народов составили чуть менее 2 тыс. тонн. Рыболовы-любители наловили 920 тонн. Еще 227 тонн красной рыбы выбрали в научно-исследовательских целях и для воспроизводства.

По данным министерства, в аналогичном по условиям 2016 г. объем добычи тихоокеанских лососей в крае составил 81,7 тыс. тонн.

Fishnews