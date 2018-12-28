28 декабря 2018 года

Рыбопромышленникам Вьетнама дали план на год

Министр сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама Нгуен Суан Куонг поставил новую цель перед рыбаками республики: заработать в 2019 г. для страны 10 млрд долларов и произвести 7,9 млн тонн продукции.

Глава минсельхоза предложил Директорату рыболовства сосредоточиться на обеспечении исполнения закона о рыболовстве и развитии сектора в соответствии с намеченным планом, пишет издание Nhan Dan.

Заместитель министра Фунг Дук Тьен рассказал, что в нынешнем году был зафиксирован рекордный объем производства – 7,74 млн тонн, это на 7,2% больше, чем в 2017 г. Экспорт рыбы и морепродуктов в стоимостном выражении достиг 9 млрд долларов (+8,4%), сообщает корреспондент Fishnews.

Стоимость экспорта пангасиуса выросла на 26,4%, достигнув по итогам года 2,26 млрд долларов. Экспорт тунца составил 675 млн долларов (+13,9%), другой рыбы - 1,52 млрд долларов (+15,5%). Моллюсков республика продала за рубеж на 785 млн долларов (+9,1%).

По словам замглавы Директората рыболовства Тран Динь Луана, в 2018 г. площадь хозяйств аквакультуры выросла на 6% - до 1,3 млн. га. Из них 5,4 тыс. га отведены под выращивание пангасиуса, отмечает издание Vietnamnet.

Чиновник добавил, что заводы по переработке промысловой рыбы получили одобрение инспекторов Министерства торговли США. Это позволило упростить доступ вьетнамской рыбопродукции на американский рынок.

Fishnews