28 декабря 2018 года

Рыбоводам Зауралья предлагают озера и водохранилища

Нижнеобское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 22 участка под аквакультуру в Челябинской области. Заявки принимаются до 13 марта, торги пройдут 21 марта в Тюмени.

Один из лотов – участок Аргазинского водохранилища площадью 9,6 тыс. га с начальной ценой 77,1 млн рублей. Согласно аукционной документации, РВУ предназначен для индустриальной аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Остальные участки предлагаются для пастбищного рыбоводства. Это озера и водохранилища площадью от 19 до 880 га в Верхнеуральском, Еткульском, Каслинском, Красноармейском, Октябрьском, Пластовском, Троицком, Увельском муниципальных районах и Миасском городском округе.

С победителями аукциона заключат договора пользования на 25 лет.

Fishnews

