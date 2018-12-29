29 декабря 2018 года

Для ЭПЖ и электронных разрешений готовят закон

Подготовлен объединенный законопроект об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях. Документ проходит процедуру публичного обсуждения.

ЦСМС планировал, что поправки внесут в правительство в начале этого года, но документ появился на портале regulation.gov.ru только сейчас. Изменения, в частности, предлагают внести в закон о рыболовстве.

В нем планируется предусмотреть понятие промыслового журнала – «документ, отражающий ежедневную рыболовную деятельность, а также деятельность по приемке, выгрузке, перегрузке рыбной и иной продукции, произведенной из водных биоресурсов на судах рыбопромыслового флота». Такой журнал нужно будет вести при промышленном, традиционном, научно-исследовательском и других видах рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Лица, рыбачащие на судах с ТСК, должны будут вести промжурнал в электронном виде.

Также в законе планируется предусмотреть, что разрешение на вылов выдается в форме электронного документа, заверенного электронной подписью уполномоченного должностного лица Росрыболовства. В том числе – с использованием Единого портала госуслуг. Кроме того, разрешение предполагается выдавать на бумажном носителе по желанию пользователя (если он ведет промжурнал на бумажном носителе).

Корреспондирующие изменения планируется внести в законы об исключительной экономической зоне и о континентальном шельфе РФ.

Публичное обсуждение документа продлится до 24 января.

Fishnews