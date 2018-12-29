29 декабря 2018 года

К «рыбному» техрегламенту ЕАЭС подберут стандарты

Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрит проект программы по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту Таможенного союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Документ уже одобрил Консультативный комитет ЕЭК.

Программа предусматривает подготовку 27 межгосударственных стандартов, в том числе пяти – на основе требований Международной организации по стандартизации (ISO), шести – на основе национальных стандартов Казахстана, 12 – национальных стандартов России и четырех – на основе методик, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК. Разработка межгосударственных стандартов касается в том числе методов определения паразитологических показателей пищевой рыбной продукции, а также таких показателей безопасности, как vibrio parahaemolyticus, левомицетин (хлорамфеникол), пенициллин, бацитрацин, нитрозамины, диарейный яд моллюсков (окадаиковая кислота), паралитический яд моллюсков (сакситоксин) и амнестический яд моллюсков (домоевая кислота).

Напомним, что технический регламент по рыбе устанавливает требования к пищевой рыбопродукции, выпускаемой в обращение на территории Евразийского экономического союза. А также - к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к маркировке и упаковке таких товаров для обеспечения их свободного перемещения.

Fishnews