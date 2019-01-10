10 января 2019 года

Рыбацкая трагедия произошла на Сахалине

В Поронайске проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины на рыбалке. Предположительно, он отравился угарным газом в палатке, обогреваясь керосиновой лампой.

Трагедия произошла на озере Невское. При осмотре места происшествия правоохранители установили, что двое жителей областного центра приехали на рыбалку. В палатке они обогревались керосиновой лампой и уснули. Один из мужчин успел покинуть палатку, а второй скончался, рассказали Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Предположительная причина смерти – отравление угарным газом. Проводится проверка.

Fishnews