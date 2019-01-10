10 января 2019 года

Правительство определило, как устанавливаются границы портов

Утверждены правила установления или изменения границ территории морского порта, а также ее расширения. Решение об этом должно принимать правительство.

Официально опубликовано постановление правительства от 30 декабря 2018 г. № 1175 «Об утверждении Правил установления или изменения границ территории морского порта, а также расширения территории морского порта», сообщает корреспондент Fishnews.

Документ принят в развитие федерального закона о морских портах – напомним, что в 2017 г. в него были внесены обширные изменения.

Предусматривается, что инициатором установления или изменения границ территории морпорта могут выступать:

– правообладатель (собственник, землепользователь, землевладелец или арендатор) земельного участка (земельных участков), на которых располагается (планируется к строительству) объект инфраструктуры порта;

– водопользователь участка (участков) акватории, использующий его для целей морского транспорта;

– капитан морского порта.

Инициировать расширение территории могут федеральные органы исполнительной власти, высший исполнительный орган госвласти региона, органы местного самоуправления и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, которые планируют создание искусственного земельного участка (участков) и объектов капстроительства на нем для целей, установленных законом о морских портах.

Правила смотрите в прикрепленном файле.

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