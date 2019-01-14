14 января 2019 года

Икра без документов «всплыла» к праздникам

Роспотребнадзор по результатам инспекций в конце декабря - начале января изъял из оборота более 125 тонн икры. Нарушения выявили на каждом пятом проверенном объекте торговли.

Проверки торговых точек, где продавалась икра ценных пород рыб, в период новогодних праздников проводили территориальные органы Роспотребнадзора совместно с МВД. Особое внимание уделяли местам нестационарной торговли.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Роспотребнадзора, по состоянию на 10 января было проинспектировано около 2,5 тыс. объектов торговой сети. В каждом пятом из них выявлены нарушения при реализации икры. Часто отсутствовали товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость продукции, не соблюдались требования к маркировке. Кроме того, установлено 955 несанкционированных мест торговли деликатесом.

По результатам проверок изъято 125,6 тонны икры, составлено около 500 протоколов об административных правонарушениях. Наложено штрафов на общую сумму более 1,7 млн рублей. По восьми случаям материалы направлены в следственные органы.

Fishnews