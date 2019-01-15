15 января 2019 года

Список рыбоводных участков «подбили» на Сахалине

Актуализированный перечень рыбоводных участков, сформированных в Сахалинской области, опубликовали на сайте территориального управления Росрыболовства. Из материалов можно узнать, какие РВУ распределены и под выращивание каких объектов.

Перечень рыбоводных участков актуализирован по данным на 10 января 2019 г., говорится в объявлении на сайте Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства.

Список включает информацию о 30 РВУ на реках и в морской акватории, сообщает корреспондент Fishnews. Здесь есть данные о том, свободен ли участок или находится в пользовании. Если РВУ закреплен за предприятием, то приводится информация, под какие объекты выращивания. Это как тихоокеанские лососи, так и объекты марикультуры, например гребешок. Указаны пользователи.

Fishnews