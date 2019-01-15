15 января 2019 года

Предприимчивый бизнесмен «наловил» песка и гравия на акваферме

В Красноярском крае индивидуальный предприниматель добывал полезные ископаемые под видом строительства рыбоводной фермы. Нарушение пресекла региональная прокуратура.

В собственности индивидуального предпринимателя в Березовском районе оказались земельные участки, относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения. В границах этих участков бизнесмен разработал проект на строительство полносистемной рыбоводной фермы с двумя водоемами.

Прокуратура Березовского района совместно со специалистом краевого министерства экологии и рационального природопользования провела выездную проверку в сентябре 2018 г. При обследовании земельных участков специалисты установили, что там расположен карьер, где осуществляются работы по добыче общераспространенных полезных ископаемых (песчано-гравийных пород). При этом лицензий на право пользования участками недр не выдавалось, общий объем добытой песчано-гравийной породы превысил 15 тыс. м3, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры

Опрошенный предприниматель заявил, что проводит работы в соответствии с разрешением на строительство аквафермы, а ПГМ не добывает.

Однако в ходе выезда был зафиксирован факт вывоза извлеченных пород за границы земельных участков. При этом предприниматель выступает подрядчиком на выполнение работ по восстановлению профиля гравийных дорог и других работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, обратили внимание в надзорном ведомстве. Налоговые органы рассматривают деятельность бизнесмена как связанную с использованием и реализацией песчано-гравийного материала. Приведенные предпринимателем доводы прокуратуру не убедили.

В результате в отношении ИП вынесли постановление о возбуждении административного дела по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии). По результатам рассмотрения дела нарушителя оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Fishnews