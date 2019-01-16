16 января 2019 года

Белоруссия снизила НДС для российской выращенной рыбы

Республика Беларусь уменьшила ставку налога на добавленную стоимость для продукции рыбоводства из стран Евразийского экономического союза. Теперь НДС при импорте таких товаров составляет 10% вместо 20%.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс Республики Беларусь вступили в силу с 1 января. Теперь ставка налога на добавленную стоимость (НДС) составит 10% как в отношении белорусских товаров, так и в отношении товаров, ввезенных в страну из государств ЕАЭС, рассказали Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Ранее в отношении производимой на территории страны продукции рыбоводства, а также растениеводства (за исключением цветоводства и декоративных растений), дикорастущих ягод, орехов и иных плодов, грибов и другой дикорастущей продукции, продукции пчеловодства, животноводства (за исключением пушнины), применялась ставка НДС в размере 10%. В то же время при ввозе аналогичных товаров из государств Евразийского экономического союза применялась повышенная ставка НДС в 20%. Это не соответствовало Договору о ЕАЭС. Согласно нему, ставки косвенных налогов при импорте товаров в страны Союза не должны превышать ставки налогов, которыми облагаются аналогичные товары при их реализации в государстве-члене ЕАЭС.

Fishnews