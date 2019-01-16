16 января 2019 года

Осторожно: современное топливо

Продолжается регистрация участников на семинар по современному топливу для морских дизелей, который пройдет 24 января во Владивостоке. Специалисты компании «Альфа Лаваль» расскажут о влиянии топлива на судовые механизмы и об оборудовании (сепараторах) для строящегося флота.

Семинар «Использование современных топлив для морских дизелей. Влияние новых стандартов и морского законодательства» компания «Альфа Лаваль» проведет совместно с Морским государственным университетом имени адмирала Г.И. Невельского. Докладчик – директор подразделения Морского оборудования АО «Альфа Лаваль Поток» Алексей Сёмкин.

Необходимость снижения расходов на топливо – проблема одинаково актуальная как для судоходных, так и для рыболовных компаний. Но перевод флота на использование низкосернистого топлива вызывает новые вопросы с его подготовкой перед подачей в двигатель. Это связано в первую очередь с современной технологией получения топлива и стандартами к его качеству, которые значительно ниже требований, необходимых для нормальной работы судовых двигателей.

Знание этих особенностей является жизненно важным, ведь от бесперебойной работы двигателя в море зависит безопасность судна и всего экипажа. И все это предъявляет повышенные требования к компетентности технического персонала.

На семинаре также расскажут о современном оборудовании (сепараторах), которое устанавливается на новый флот, в том числе на суда, строящиеся под инвестквоты.

Как сообщили Fishnews в компании «Альфа Лаваль», актуальность темы семинара подтверждает высокий интерес со стороны компаний-судовладельцев Приморья. Регистрация участников на мероприятие продолжается.

Семинар пройдет 24 января в главном корпусе МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, аудитория 241, с 10:00 до 13:00. Регистрация участников – с 09:30.

Участие в семинаре бесплатное.

Организационные вопросы можно согласовать по тел. +7 (914) 675-33-68 или по электронной почте alexander.malkov@alfalaval.com .

Информационный партнер мероприятия – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

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