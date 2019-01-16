16 января 2019 года

Как будут спасать Волгу и Байкал

Министерство природных ресурсов и экологии опубликовало паспорт национального проекта «Экология». Документ содержит целевые показатели ряда федеральных проектов, в том числе «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал».

Документ был утвержден на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г., рассказали в пресс-службе Минприроды.

Нацпроект «Экология» объединяет 11 федеральных проектов со сроком реализации до конца 2024 г. Из общего числа, как минимум, 4 федеральных проекта в той или иной мере имеют отношение к вопросам сохранения и пополнения запасов водных биоресурсов. Это «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие биологического туризма», сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно паспорту нацпроекта, федеральный проект «Оздоровление Волги» предусматривает финансирование в 2019-2024 гг. в размере 205,4 млрд рублей. За счет строительства и реконструкции очистных сооружений предполагается сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу, в три раза.

Еще одно направление – обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги. В числе мероприятий - расчистка мелиоративных каналов, строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, экологическая реабилитация водных объектов, расчистка и дноуглубление не менее 281 км каналов-рыбоходов.

Кроме того, федеральный проект предусматривает ликвидацию (рекультивацию) объектов накопленного экологического вреда, а также подъем и утилизацию 95 затонувших в реке судов.

Федеральный проект «Сохранение озера Байкал» предполагается профинансировать до конца 2024 г. в размере 33,9 млрд рублей. Для сохранения и воспроизводства уникальных водных биоресурсов озера планируется выпустить в него не менее 750 млн личинок омуля, по 1,5 млн экземпляров молоди омуля и осетра.

В перечне мероприятий также модернизация и строительство очистных сооружений и сооружений инженерной защиты, снижение площади территорий, подвергающихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на Байкал, государственный экологический мониторинг (к концу 2024 г. – на 93% площади озера).

Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» предусматривает финансирование в размере 15,2 млрд рублей. Под действие проекта попадают в том числе водоемы, являющиеся средой обитания ценных видов рыб, эндемичных растений и животных. В рамках проекта предполагается экологическая реабилитация водных объектов, очистка их от бытового мусора и древесного хлама, расчистка участков русел.

Финансирование федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие биологического туризма», составит 6,3 млрд рублей. Проект предусматривает увеличение площади особо охраняемых природных территорий минимум на 5 млн га путем создания не менее 24 новых ООПТ.

Fishnews