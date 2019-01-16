Новости
Волга зимой. Фото с сайта strawfordj.blogspot.com

Как будут спасать Волгу и Байкал

Министерство природных ресурсов и экологии опубликовало паспорт национального проекта «Экология». Документ содержит целевые показатели ряда федеральных проектов, в том числе «Оздоровление Волги» и «Сохранение озера Байкал».

Документ был утвержден на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г., рассказали в пресс-службе Минприроды.

Нацпроект «Экология» объединяет 11 федеральных проектов со сроком реализации до конца 2024 г. Из общего числа, как минимум, 4 федеральных проекта в той или иной мере имеют отношение к вопросам сохранения и пополнения запасов водных биоресурсов. Это «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие биологического туризма», сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно паспорту нацпроекта, федеральный проект «Оздоровление Волги» предусматривает финансирование в 2019-2024 гг. в размере 205,4 млрд рублей. За счет строительства и реконструкции очистных сооружений предполагается сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу, в три раза.

Еще одно направление – обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги. В числе мероприятий - расчистка мелиоративных каналов, строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, экологическая реабилитация водных объектов, расчистка и дноуглубление не менее 281 км каналов-рыбоходов.

Кроме того, федеральный проект предусматривает ликвидацию (рекультивацию) объектов накопленного экологического вреда, а также подъем и утилизацию 95 затонувших в реке судов.

Федеральный проект «Сохранение озера Байкал» предполагается профинансировать до конца 2024 г. в размере 33,9 млрд рублей. Для сохранения и воспроизводства уникальных водных биоресурсов озера планируется выпустить в него не менее 750 млн личинок омуля, по 1,5 млн экземпляров молоди омуля и осетра.

В перечне мероприятий также модернизация и строительство очистных сооружений и сооружений инженерной защиты, снижение площади территорий, подвергающихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на Байкал, государственный экологический мониторинг (к концу 2024 г. – на 93% площади озера).

Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» предусматривает финансирование в размере 15,2 млрд рублей. Под действие проекта попадают в том числе водоемы, являющиеся средой обитания ценных видов рыб, эндемичных растений и животных. В рамках проекта предполагается экологическая реабилитация водных объектов, очистка их от бытового мусора и древесного хлама, расчистка участков русел.

Финансирование федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие биологического туризма», составит 6,3 млрд рублей. Проект предусматривает увеличение площади особо охраняемых природных территорий минимум на 5 млн га путем создания не менее 24 новых ООПТ.

Fishnews
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Мы вышли на мировой уровень организации выставок

Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

Генеральный директор ООО «Антей»

Андрей ПОЛОМАРЬ

С промыслом иваси связываем особые надежды

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ)

Юрий АЛЕКСЕЕВ

В отраслевом законодательстве прибавилось вопросов

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

От решения по квотам зависит будущее отрасли на годы вперед

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор компании «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

С обилием лососей – справились

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Бои без правил. О последствиях крабовых аукционов

Все материалы

Крупным планом

Вопрос нехватки кадров технических специальностей зазвучал с новой силой

Кадровый вопрос: сложным путем к простым решениям

20 июля на «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для Карельского рыболовного флота

От квот до любительской рыбалки

Главный символ рыбного богатства Астрахани – осетр

Рыбный день по-астрахански

Использование стримерных линий на промысле помогает ярусникам отпугивать птиц. Фото пресс-службы WWF России

Ассоциация «Ярусный промысел»: О глобальном и локальном

Все материалы

События

Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь»

Новый краболов попробовал воду

Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

Выставка в Циндао открыла новые перспективы

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.