17 января 2019 года

Сенаторы обсудят место НКО в отраслевом законотворчестве

Совет Федерации 18 января организует обсуждение роли некоммерческих организаций в законодательном обеспечении отраслей промышленности - на примере рыбохозяйственного комплекса.

Семинар-совещание пройдет на площадке комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. На заседание приглашены члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, представители Общественной палаты, федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, образовательных и научных учреждений.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в семинаре-совещании примут участие Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, Союз рыбопромышленников Севера, Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, Ассоциация добытчиков крабов Дальнего Востока, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация краболовов Севера и другие отраслевые объединения.

По информации организаторов, в ходе мероприятия, как ожидается, будет поднят вопрос о возможных изменениях в принцип распределения квот на добычу водных биоресурсов.

Fishnews