Сенаторы обсудят место НКО в отраслевом законотворчестве
Совет Федерации 18 января организует обсуждение роли некоммерческих организаций в законодательном обеспечении отраслей промышленности - на примере рыбохозяйственного комплекса.
Семинар-совещание пройдет на площадке комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. На заседание приглашены члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, представители Общественной палаты, федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, образовательных и научных учреждений.
Как сообщает корреспондент Fishnews, в семинаре-совещании примут участие Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, Союз рыбопромышленников Севера, Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, Ассоциация добытчиков крабов Дальнего Востока, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация краболовов Севера и другие отраслевые объединения.
По информации организаторов, в ходе мероприятия, как ожидается, будет поднят вопрос о возможных изменениях в принцип распределения квот на добычу водных биоресурсов.
Fishnews