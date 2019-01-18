18 января 2019 года

Brexit обещает проблемы крабовикам Великобритании

Одна из краболовных компаний Соединенного Королевства стала направлять часть улова на переработку во Вьетнам. Причиной таких дальних перевозок сырья стали нежелание местных жителей «марать руки» и предстоящие трудности с рабочей силой из ЕС.

Замороженные конечности краба отправляются в азиатскую республику за более чем 30 тыс. км. Готовая продукция возвращается в Великобританию для продажи на рынке Евросоюза. Если опыт окажется удачным, расположенная в графстве Девон Blue Sea Food Company перенесет до 20% своего производства во Вьетнам, пишет BBC.

По ее информации, сейчас около 60% из 150 работников организации являются гражданами ЕС (преимущественно Болгарии). А жители Великобритании не спешат устраиваться в цеха по переработке краба, несмотря на все усилия менеджмента компании.

Brexit приведет к тому, что рабочим из ЕС будет сложнее постоянно находится на территории Соединенного Королевства, сообщает корреспондент Fishnews. Для малоквалифицированных и неквалифицированных рабочих будет установлен потолок в 12 месяцев. Кроме того, они не смогут привезти свои семьи. В этой связи компания и прорабатывает варианты выхода из сложной ситуации.

Fishnews