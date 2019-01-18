Brexit обещает проблемы крабовикам Великобритании
Одна из краболовных компаний Соединенного Королевства стала направлять часть улова на переработку во Вьетнам. Причиной таких дальних перевозок сырья стали нежелание местных жителей «марать руки» и предстоящие трудности с рабочей силой из ЕС.
Замороженные конечности краба отправляются в азиатскую республику за более чем 30 тыс. км. Готовая продукция возвращается в Великобританию для продажи на рынке Евросоюза. Если опыт окажется удачным, расположенная в графстве Девон Blue Sea Food Company перенесет до 20% своего производства во Вьетнам, пишет BBC.
По ее информации, сейчас около 60% из 150 работников организации являются гражданами ЕС (преимущественно Болгарии). А жители Великобритании не спешат устраиваться в цеха по переработке краба, несмотря на все усилия менеджмента компании.
Brexit приведет к тому, что рабочим из ЕС будет сложнее постоянно находится на территории Соединенного Королевства, сообщает корреспондент Fishnews. Для малоквалифицированных и неквалифицированных рабочих будет установлен потолок в 12 месяцев. Кроме того, они не смогут привезти свои семьи. В этой связи компания и прорабатывает варианты выхода из сложной ситуации.
Fishnews