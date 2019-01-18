18 января 2019 года

Карелия подвела «рыбные» итоги года

Предприятия Республики Карелия добыли в 2018 г. более 88 тыс. тонн водных биоресурсов. Отставание от результатов предыдущего года составило 5%.

В Баренцевом море и зонах иностранных государств Северо-Восточной части Атлантического океана карельские пользователи освоили 86,6 тыс. тонн рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации главы региона. Трески и пикши добыто 53,6 тыс. тонн, мойвы – 9,9 тыс. тонн, скумбрии и сельди – по 6,9 тыс. тонн, путассу – 6,5 тыс. тонн. Прочих видов рыб (зубатки, камбалы, морского окуня, сайды, окуня моря Ирмингера) наловили 2,8 тыс. тонн.

На Белом море компании Карелии освоили 409 тонн рыбы и собрали 188 тонн водорослей (в перерасчете на сырец). На пресноводных водоемах добыли 1585 тонн рыбы, в том числе 548 тонн корюшки и 460 тонн ряпушки.

Региональные предприятия аквакультуры в прошлом году вырастили 27,2 тыс. тонн гидробионтов(+10% к уровню 2017 г.), в том числе товарной рыбы 18,2 тыс. тонн (+1%). На Белом море произвели 13,6 тонн мидий (+46,1%).

Fishnews