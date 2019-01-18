18 января 2019 года

Рыбоводам предлагают участки на Вологодчине

Северо-Западное теруправление Росрыболовства выставило на аукцион семь участков в Вологодской области для индустриальной и пастбищной аквакультуры.

Аукционная документация размещена на сайте torgi.gov.ru. РВУ площадью от 5 до 250 га расположены на озерах Кожино, Локско-Азатское (Белозерский район), Синичье (Чагодощенский район), Узбинское (Кирилловский район), Шекснинском водохранилище (Шекснинский район) и реке Суде (Кадуйский район), сообщает корреспондент Fishnews.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 февраля, торги пройдут 21 февраля в Санкт-Петербурге. Участки предоставят победителям на 25 лет.

Fishnews