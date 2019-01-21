21 января 2019 года

В Крыму развивают промышленный лов диких мидий

За первый год промышленного освоения черноморских мидий рыбаки Республики Крым и Севастополя добыли 22 тонны деликатеса. Уловы реализуются как на полуострове, так и за его пределами.

Рекомендованный объем добычи черноморских мидий на 2018 г. составлял 199 тонн. Потребительский спрос на эти моллюски растет год от года, сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

Мидий добывают ручным способом с использованием дыхательных аппаратов. Банки с их залежами расположены на глубине до 25-30 метров. Уловы поступают на реализацию в рестораны и торговую сеть полуострова и все чаще отправляются за пределы Крыма в другие российские регионы. В настоящее время оптовая цена на дикую мидию (в створке) на территории Крымского полуострова колеблется от 140 до 350 рублей за килограмм, отметили в АЧТУ.

Fishnews